По данным ведомства, в ночь на 25 июня по территории Украины был нанесен массированный ракетно-бомбовый удар, при котором задействовали шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22.

"Бомбардировщики вылетали из аэропорта "Шайковка" Калужской области РФ. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. После пуска ракет возвращались в аэропорт "Шайковка" на территории РФ. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям", - говорится в сообщении разведки.

Это новый способ обстрела территории Украины - ранее российские бомбардировщики чаще всего выпускали крылатые ракеты над Черным, а порой и над Каспийским морем; их главная база находится в городе Энгельсе Саратовской области. "Это первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси", - уточнили в ведомстве.