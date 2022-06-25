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Российские бомбардировщики впервые обстреляли Украину из воздушного пространства Беларуси, заявили в Главном управлении разведки украинского минобороны.
Rusijos bombonešis Tu-22-M-3
Rusijos bombonešis Tu-22-M-3

По данным ведомства, в ночь на 25 июня по территории Украины был нанесен массированный ракетно-бомбовый удар, при котором задействовали шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22.

"Бомбардировщики вылетали из аэропорта "Шайковка" Калужской области РФ. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. После пуска ракет возвращались в аэропорт "Шайковка" на территории РФ. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям", - говорится в сообщении разведки.

Это новый способ обстрела территории Украины - ранее российские бомбардировщики чаще всего выпускали крылатые ракеты над Черным, а порой и над Каспийским морем; их главная база находится в городе Энгельсе Саратовской области. "Это первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси", - уточнили в ведомстве.

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bbcrussian.com
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