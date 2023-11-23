Украинская разведка: российская гражданская авиация на грани краха

Острая нехватка запчастей привела Россию к так называемому авиационному каннибализму, когда одни самолеты разбираются для ремонта других. По имеющимся данным, к середине 2023 года «донорами» в России стали более 35% самолетов.

За первые 9 месяцев 2023 года в России задокументировали 150 случаев технических неисправностей самолетов. За аналогичный период 2022 года зафиксировано 50 таких инцидентов. Таким образом, рост опасности полетов в России вырос втрое, сообщает разведывательное управление.

Около трети квалифицированы как инциденты разного уровня опасности. Лидером здесь стал российский самолет "Сухой superjet" - 34 проблемных случая.

Так, в течение января 2023 года в гражданской авиации России было зафиксировано 185 авиапроисшествий.

Их анализ показывает, что российская гражданская авиация находится на грани краха, подчеркнули в украинской разведке.

Среди данных, полученных в результате взлома российских информационных систем, — ежедневные отчеты Росавиации за более чем полтора года.

Как сообщает Укринформ, об этом Центральное разведывательное управление написало в Facebook .

Большинство советских самолетов Ан-2 сейчас не могут взлетать с земли, поскольку их двигатели были произведены в Польше, но из-за санкций их поставки были прекращены.

Кроме того, только в течение января 2023 года среди 220 судов Airbus, что есть в России, зафиксировано 19 различных отказов. В частности в 9 самолетах, которые использует "Аэрофлот", зафиксировано 17 случаев задымления.

В самолетах Boeing, которых в России 230, зафиксировано 33 технических отказа той или иной системы.

Центральное разведывательное управление напоминает, что еще в сентябре 2022 года Международная организация гражданской авиации (ИКАО) «отметила» Россию красным цветом, наряду с Либерией и Бутаном, что указывает на крайне высокий риск для безопасности полетов.