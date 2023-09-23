Украинская разведка: из-за удара по штабу Черноморского флота погибли девять человек, пострадали российские генералы

"Среди раненых – командующий группировки генерал-полковник [Александр] Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант [Олег] Цеков находится без сознания", – сказал Буданов в комментарии Голосу Америки.

Он добавил, что его данные не учитывают пострадавших военнослужащих, которые не работали в штабе Черноморского флота. "Это военные, которые несут службу, охрана и так далее – они не входят в тот перечень, который я вам озвучил", – уточнил глава украинской разведки.

При этом Буданов не подтвердил информацию о гибели командующего российским Черноморским флотом Виктора Соколова, которая появилась в украинских телеграм-каналах.

Пресс-служба Сил специальных операций Украины, в свою очередь, утверждает, что в результате операции под названием "Крабовая ловушка" погибли и ранены "десятки" российских военных, среди которых "высший руководящий состав флота".