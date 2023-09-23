Украинская разведка: из-за удара по штабу Черноморского флота погибли девять человек, пострадали российские генералы

"Среди раненых – командующий группировки генерал-полковник [Александр] Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант [Олег] Цеков находится без сознания", – сказал Буданов в комментарии Голосу Америки.
Он добавил, что его данные не учитывают пострадавших военнослужащих, которые не работали в штабе Черноморского флота. "Это военные, которые несут службу, охрана и так далее – они не входят в тот перечень, который я вам озвучил", – уточнил глава украинской разведки.
При этом Буданов не подтвердил информацию о гибели командующего российским Черноморским флотом Виктора Соколова, которая появилась в украинских телеграм-каналах.
Пресс-служба Сил специальных операций Украины, в свою очередь, утверждает, что в результате операции под названием "Крабовая ловушка" погибли и ранены "десятки" российских военных, среди которых "высший руководящий состав флота".
22 сентября по зданию штаба Черноморского флота в аннексированном Севастополе был нанесен ракетный удар. Ответственность за него взяли на себя украинские военные. Опубликованы спутниковые снимки последствий удара.
В Минобороны России сначала сообщили об одном погибшем военном, но позже отредактировали пост и написали, что он "пропал без вести".
Телеканал Sky News сообщал со ссылкой на ВВС Украины, что удар нанесли британскими ракетами Storm Shadow. При этом глава украинской разведки отказался отвечать на вопрос Голоса Америки, использовались ли для удара ракеты западного производства: "Здесь я должен воздержаться от ответа, думаю, вы должны меня понять".