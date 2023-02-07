"Документ устанавливает, что учредителями организации будет ПАО «Газпром нефть» с размером доли в уставном капитале "организации" 70% и "частная охранная организация стафф-центр» с долей 30%", - сообщают в ГУР.

В разведке отмечают, что при создании "организации", правительство России ссылается на закон "о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", где указано, что предприятиям отрасли "может быть предоставлено право на учреждение частной охранной организации". Размер доли такого предприятия в уставном капитале новосозданной "организации" не может быть менее 50%.

"Таким образом в России продолжается "гонка вооружений" среди основных политических игроков, активно создающих частные армии по примеру ПВК "Вагнер" Евгения Пригожина", - отмечают в ГУР.