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Российская компания «Газпром нефть» создает собственную частную военную компанию. Соответствующее распоряжение было подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
„Gazprom“
„Gazprom“
© Zuma Press / Scanpix

"Документ устанавливает, что учредителями организации будет ПАО «Газпром нефть» с размером доли в уставном капитале "организации" 70% и "частная охранная организация стафф-центр» с долей 30%", - сообщают в ГУР.

В разведке отмечают, что при создании "организации", правительство России ссылается на закон "о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", где указано, что предприятиям отрасли "может быть предоставлено право на учреждение частной охранной организации". Размер доли такого предприятия в уставном капитале новосозданной "организации" не может быть менее 50%.

"Таким образом в России продолжается "гонка вооружений" среди основных политических игроков, активно создающих частные армии по примеру ПВК "Вагнер" Евгения Пригожина", - отмечают в ГУР.

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