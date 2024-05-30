Украинская разведка атаковала два российских катера в Крыму

Спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины в ночь на четверг, 30 мая поразило с помощью морских дронов Magura V5 два российских катера в аннексированном Крыму, сообщило ведомство. ГУР опубликовало видео, на котором, как утверждается, показана успешная спецоперация.

Как сообщает источник "Украинской правды" в ГУР, атака произошла в районе поселка Черноморское Евпаторийского района. "Для противодействия враг активно применял авиацию, стрелковое оружие и артиллерию, но безрезультатно", - цитирует собеседника газета.

Минобороны России заявило, что ночью аннексированный Крым был атакован ракетами, беспилотниками и безэкипажными катерами. Средства ПВО уничтожили восемь ракет ATACMS над акваторией Азовского моря и перехватили восемь дронов над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова, отчиталось ведомство. Кроме того, в акватории Черного моря, как утверждается, были уничтожены два безэкипажных катера.