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Участники Собора Украинской православной церкви приняли заявление с осуждением войны, которую Россия ведет против Украины, выразили несогласие с позицией московского патриарха Кирилла и внесли изменения в свой устав, закрепляющие ее "полную самостоятельность и независимость".
Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia
Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia
© Reuters/Scanpix

В заявлении по итогам собора, в частности, говорится, что он "осуждает войну как нарушение Божьей заповеди "Не убий!" и выражает сочувствие всем, кто пострадал в войне".

"Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно войны в Украине", — сказано в документе.

"Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Статуте об управлении Украинской православной церковью, которые говорят о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви", — заявили участники Собора.

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