В заявлении по итогам собора, в частности, говорится, что он "осуждает войну как нарушение Божьей заповеди "Не убий!" и выражает сочувствие всем, кто пострадал в войне".
"Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно войны в Украине", — сказано в документе.
"Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Статуте об управлении Украинской православной церковью, которые говорят о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви", — заявили участники Собора.
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