Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась покидать Киево-Печерскую лавру

Комиссия Минкульта Украины не смогла попасть на территорию монастыря, расположенного в национальном заповеднике Киево-Печерская лавра, договор аренды которого Украинской православной церковью (Московского патриархата) истек накануне. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко в четверг, 30 марта.

"Надо констатировать, что из-за физических препятствий со стороны УПЦ МП комиссия по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" сегодня не смогла приступить к работе", — написал Ткаченко. По его словам, представители монастыря не смогли объяснить комиссии, у кого ключи от здания, а "многие неизвестные" помешали членам комиссии войти в здание.

"По факту воспрепятствования работе комиссии подано заявление в полицию", — сообщил министр, добавив, что комиссия продолжит свою работу в пятницу, 31 марта.

Расторжение договора с УПЦ МП



В начале марта стало известно, что принадлежащий государству национальный заповедник Киево-Печерская лавра с 29 марта расторгает договор аренды с УПЦ. Такой шаг заповедник объяснил выводами межведомственной рабочей группы, которая зафиксировала нарушение со стороны церкви условий договора в части использования государственного имущества.

Согласно процедуре, после расторжения договора должна была начаться инвентаризация имущества и обследование зданий лавры. В УПЦ это решение назвали предвзятыми и составленными с нарушением юридических норм. Представители УПЦ заявили, что не намерены выполнять распоряжения властей, и обратились с иском в суд.

В лавре после расторжения аренды прошла служба



Утром 30 марта в монастыре началось богослужение, на которое собрались несколько сотен прихожан, сообщили украинские СМИ. Наместник лавры митрополит Павел обратился к собравшимся с призывом не уходить из монастыря. "Вы стоите тихо и смиренно. Но не может ни в коем случае никакая комиссия работать. У них нет на это разрешения и прав делать это", — сказал он. В итоге члены комиссии покинули монастырь.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил накануне, что власти не будут силой выгонять духовенство УПЦ из Киево-Печерской лавры. "Это собственность нашего государства, которая должна быть освобождена согласно нормативно-правовым документам, которые существуют. Если кто-то считает, что он не должен выполнять законы нашей страны, то он глубоко ошибается. Мы не будем их выносить за ноги, мы не будем применять никакую силу. Они сами оттуда потихоньку уйдут", — сказал Данилов.

Подозрения в связях с Россией



В Украине УПЦ МП обвиняют в пророссийском настрое. В феврале Служба безопасности Украины сообщила, что расследует почти 60 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП, а "углубленную проверку" прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек. В декабре президент Украины Владимир Зеленский поручил провести религиоведческую экспертизу Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости "принять предусмотренные законом меры".

В январе правительство внесло в Верховную раду закон, направленный на запрет УПЦ МП в случае, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией. Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.