"Украинская правда": Зеленский планирует сменить премьер-министра

„Президент устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже. Это какая-то уже даже больше эмоциональная вещь, чем просчет... Зеленский хочет постоянно каких-то креативных решений и предложений, а Шмыгаль хоть и вырос за последние годы, но не может полностью измениться“, — утверждает один из собеседников издания.
Другой источник добавил, что отставка Шмыгаля обсуждается в Офисе президента Украины уже как минимум второй раз за последние два месяца.
По данным „Украинской правды“, на пост премьер-министра рассматривают несколько кандидатур, наиболее вероятная — первый заместитель Шмыгаля, министр экономики Юлия Свириденко. Также источники упоминали бывшего председателя правления „Нафтогаза“ Алексея Чернышева.
В конце июня о вероятной отставке Шмыгаля также писало издание „Страна“. Его источники говорили, что эту идею лоббирует глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, но принципиальное решение пока не принято. „Оцениваются возможные риски“, — подчеркнул собеседник „Страны“.
Шмыгаль занимает пост премьер-министра Украины с марта 2020 года. До этого он возглавлял администрацию Ивано-Франковской области и был министром развития общин и территорий.