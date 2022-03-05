"Украинская правда": СБУ во время задержания застрелила члена украинской переговорной группы в Гомеле

aA
При задержании СБУ застрелила члена украинской переговорной делегации в Гомеле Дениса Киреева. Его подозревали в государственной измене. Об этом сообщили высокопоставленные источники в силовых структурах.
По словам собеседников в политических кругах, у Службы безопасности были четкие данные государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры.
Официального подтверждения этой информации пока не было.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Эвакуация жителей переносится, российские военные продолжают обстрел; убит член украинской переговорной группы
Война в Украине продолжается уже десятый день. Вчера в...
Из Беларуси выезжают полные автобусы: большинство уезжающих — мужчины, которые услышали, что их ждет (20)
Опасаясь, что их скоро призовут воевать в Украине ,...
Президент Литвы: мы должны быть осторожными в вопросе прямого вовлечения в войну в Украине
Президент Литвы Гитанас Науседа во время обсуждения...
Премьер-министр: безопасности Литвы ничего не угрожает "критику Зеленского в адрес НАТО можно понять"
Премьер-министр Ингрида Шимоните на пресс-конференции...
Рига последовала примеру Вильнюса: и в латвийской столице у посольства России будет новый адрес
В Риге часть улицы Антонияс, где расположено...