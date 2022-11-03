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Украинские специалисты публикуют для общественности первые 27 тысяч файлов, с которыми уже можно ознакомиться.
Kibernetinis saugumas
Kibernetinis saugumas
© Shutterstock

Украинская "IТ-армия" получила доступ к сетям центрального банка Российской Федерации.

Они "имеют много интересного" о персонале, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах их взаимодействия, системах криптографической защиты информации (КЗИ) и других материалах, циркулирующих в сетях Центробанка РФ, говорится в Telegram-канале IT ARMY of Ukraine.

Отмечается, что эти данные уже анализируются украинскими специалистами.

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"Если ЦБ не может обеспечить собственную киберзащиту, то как он сможет защитить стабильность рубля? Сейчас мы публикуем для общественности первые 27 тыс. файлов, с которыми вы можете ознакомиться, проанализировать, сделать соответствующие выводы и совершить определенные действия!" - говорится в сообщении.

Что такое украинская IT-армия

Это сообщество IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве.

В состав IТ-армии входят более 200 тысяч волонтеров. Она объединила как украинских, так и иностранных профессионалов.

19 сентября они взломали сайт группы Вагнера, которая вербует российских заключенных для войны в Украине.

А 7 октября украинская IT-армия "поздравила" президента Российской Федерации Владимира Путина с "его последним днем рождения".

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УНИАН

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