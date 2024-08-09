Украинская армия расширяет зону контроля в Курской области. Каковы ее планы?

Из зоны боев поступает много сообщений, но большинство из них не проверены, и полная картина происходящего остается неясной. К тому же ситуация меняется быстро.
Ввиду отсутствия сплошной линии фронта в Курской области огромная часть территории находится в неподконтрольной обеим сторонам конфликта, так называемой серой зоне. Именно оттуда чаще всего передают информацию о появлении мобильных разведывательных групп ВСУ.
В среду вечером сообщалось о попытке передовых подразделений украинской армии захватить другой райцентр области — Коренево, расположенный в 30 километрах к северо-западу от Суджи и в 20 километрах до ближайшей точки границы. По данным российских телеграм-каналов, атака была отбита, украинские войска отступили, но недалеко, и, возможно, готовят новый удар.
Атаки ВСУ следуют и по другим направлениям, сообщается о массовой эвакуации мирных граждан. Жителей приграничья вывозили в том числе на инкассаторских бронемашинах, рассказал в четверг Владимиру Путину врио губернатора области Алексей Смирнов.
Накануне также появилось видео, на котором более 40 российских военных сдались в плен ВСУ в районе контрольно-пропускного пункта „Суджа“.
Минобороны России заявляет, что за минувшие сутки „продвижения противника не допущено“, а „попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении“ пресекаются.
Консервативная оценка
Американский Институт изучения войны (ISW), как обычно, дает осторожную оценку результатов боев, фиксируя положение воюющих сторон только на основании стопроцентно подтвержденных данных геолокации.
По данным ISW, продвижение украинских войск в Курской области составило по меньшей мере 10 километров в глубину, украинская бронетехника заняла позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа — Коренево.
„Подтвержденное местоположение наступающих украинских частей в Курской области указывает на то, что они прорвали по крайней мере две российские оборонительные линии и заняли опорный пункт“, — пишет ISW.
О завершении строительства двух усиленных линий обороны курский губернатор Роман Старовойт докладывал в октябре 2022 года.
Скромные цифры от Минобороны
Минобороны России, которое во вторник заявляло о 300 военнослужащих ВСУ, проникнувших в Курскую область, в четверг в своей сводке делало акцент на недопущении продвижения противника.
„Всего с начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения“, — заявило российское оборонное ведомство.
Накануне, 7 августа, глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что продвижение украинских подразделений (их численность он оценил до 1000 человек) вглубь Курской области остановлено.
В тот же день вечером в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
„Суджа практически под полным контролем ВСУ“
Российские провоенные телеграм-каналы утверждают, что украинское командование задействовало в операции в Курской области личный состав и технику по меньшей мере пяти бригад и еще нескольких боевых батальонов, не считая вспомогательных подразделений.
Пропагандистский канал „Рыбарь“ говорит о восьми украинских бригадах — двух десантно-штурмовых и двух механизированных, а также еще четырех, которые, по его информации, „в мероприятиях ограниченно участвуют“.
По его сведениям, Суджа находится „практически под полным контролем ВСУ“, туда перебрасываются украинские подкрепления. „Российские силы контролируют кольцевую развязку к востоку от города“, — пишет „Рыбарь“, но тут же указывает, что „в Мирный украинские формирования тоже сумели войти и закрепиться“.
Потеря Мирного означает, что райцентр и его окрестности почти что взяты в кольцо и остается единственная дорога для отхода на северо-восток — трасса Р200 на Курск.
„Украинские ДРГ, действующие через поля со стороны Казачьей Локни, которая, судя по всему, под полным контролем противника, как и села Богдановка, Княжий, 1-й Княжий и 2-й Княжий, пытаются окружить передовые группы ВС РФ, атакуя через поля в направлении Мартыновки“, — пишет „Рыбарь“, добавляя, что „противник продолжает стягивать подкрепления и инженерную технику, превращая захваченные населенные пункты в укрепрайоны“.
Другие провоенные каналы сообщают о более глубоком продвижении украинских подразделений — в частности, о прорыве к трассе на город Льгов, взятии Малой Локни, атаках на село Снагость и боях в районе села Анастасьевка к северу от Суджи, в 35 км от Курской АЭС и в 65 км от областного центра.
Противник исключительно тщательно подготовился к вторжению, считает российский военный эксперт Владислав Шурыгин.
„Им были вскрыты основные частоты наших сетей радиосвязи приграничья, частоты управления БПЛА и подготовлены мощные генераторы помех, „задавившие“ нашу связь и серьезно „подрезавшие“ работу БПЛА типа „Ланцет“, — пишет Шурыгин. — К сожалению, российское командование на этом направлении вело себя вяло, расценивая его как второстепенное и снабжая его по остаточному принципу. Все ресурсы направлялись в воюющие группировки по ту сторону границы, и это привело к резкому контрасту насыщенности вооружением, техникой, системами связи, РЭБ полосы прикрытия границы и воюющих группировок, чем и воспользовался противник“.
Зачем Украине операция на российской территории?
На фоне успешного начала операции ВСУ в Курской области положение украинских войск на других участках фронта остается сложным, а местами — критическим.
Оправдано ли решение украинского командования, решившего направить боеспособные резервы не на отражение российского наступления на наиболее горячих направлениях — Покровском, Торецком, в районе Часова Яра, а в Курскую область?
О долгосрочных планах разработчиков операции по вторжению на российскую территорию на нынешней стадии судить трудно. Но уже сейчас очевидно, что эскалация на курском направлении неизбежно ведёт к открытию нового фронта.
Для российской стороны минусы на первом этапе очевидны: перенос боевых действий на ее землю, потеря территорий, недвижимости и имущества, убитые, раненые, пленные, беженцы, паника и упаднические настроения, разрушения инфраструктуры и нарушение логистики — все ужасы войны.
Но что дальше?
С одной стороны, украинское наступление в Курской области выглядит как зеркальное отражение российского в Харьковской. С той лишь разницей, что оно развивается более стремительно, на местности, плохо подготовленной к обороне в случае полномасштабного вторжения, где элементарно не хватает солдат — основные силы российской группировки „Север“ брошены на штурм городов Волчанск и Липцы.
Вынудить российское командование снять войска с других перспективных направлений ради спасения Курской области, где, помимо всего прочего, расположен крупный стратегический объект, Курская АЭС, — цель понятная.
Как и понятны планы Киева по усилению возможных переговорных позиций — все войны заканчиваются переговорами. Реалии нынешней российско-украинской войны показывают, что отбить территории, в том числе и захваченные, бывает очень сложно, если противник успел на них закрепиться.
С другой стороны, не получится ли так, что наиболее боеспособные украинские части будут измолочены в бесперспективных боях, а захват территорий вместо пораженческих настроений приведет к всплеску российского патриотизма?
Но это уже вопрос к командованию ВСУ, которое принимало нестандартное решение о вторжении в Курскую область.