"Спасибо за все, братан"

За свою политическую карьеру Борис Джонсон высказывал разные взгляды в адрес России. Например, в 2015 году, в бытность мэром Лондона, он призывал Запад сотрудничать с Путиным в борьбе с террористами в Сирии, несмотря на аннексию Крыма и войну на востоке Украины.

Но став премьер-министром, Джонсон занял более жесткую позицию по отношению к Москве и стал поддерживать Украину. Его правительство еще в преддверии полномасштабного вторжения в 2022 году предоставило ВСУ противотанковые комплексы NLAW, которые вместе с американскими "Джавелинами" украинская армия успешно использовала, отражая российское наступление

Сейчас британская военная помощь включает системы реактивной артиллерии, самонаводящиеся противотанковые ракеты, бронетранспортеры и бронемашины, системы ПВО, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, а также тысячи касок, бронежилетов и комплектов медицинской помощи. Британия также тренирует украинских солдат.

Общий объем британской военной и экономической помощи Украине с начала войны достиг 3,8 млрд фунтов.

Джонсон дважды посетил Киев за время войны, говорил о важности поддержки Украины на международных саммитах — и отвергал призывы к скорейшему перемирию ценой уступок Путину, которые звучали из европейских столиц.

Его роль высоко оценили и простые украинцы, и политики. В четверг уходящего премьера поблагодарил Офис президента Украины, а на прошлой неделе он стал почетным гражданином Одессы.

"Спасибо за все, братан!", — так отреагировал на отставку Джонсона в своем "Телеграме" Родион Кудряшов, командир днепровского подразделения полка "Азов", добавив эмодзи с подмигивающим лицом и рукопожатием.

Неудивительно, что уход Джонсона вызвал опасения у Украины и части ее союзников на Западе. Некоторые даже назвали его отставку "подарком Кремлю". Американский эксперт Джозеф Чиринчоне из Совета по международным отношениям, американского аналитического центра, предполагает, что политический кризис в Британии ослабит усилия Запада в поддержке Украины и может стать угрозой для решимости союзников Киева.

Поддержка вопреки кризисам?



Беспокойство украинцев можно понять, говорит Алена Гливко, украинский политолог и сотрудница аналитического Общества Генри Джексона в Лондоне: "Нация в состоянии войны не знает всех нюансов политической обстановки в Британии, для нее главное — чтобы помощь была бесперебойной, стабильной и последовательной".

Но эксперт также подчеркивает, что поддержка Британии зависит не столько от Бориса Джонсона, сколько от общественного мнения, и оно на стороне украинцев. В качестве наглядного примера она привела тот факт, что флаги Украины можно наблюдать не только по всему Лондону, но и в почти каждом маленьком городе за его пределами.

"Поддержка сохранится, потому что она держится не на одной личности", — говорит Алена Гливко.

Однако смена правительства может привести к перебоям в поставках оружия и оказании финансовой помощи, предупредила она и добавила, что сейчас британское внешнеполитическое ведомство занимается также планами послевоенной реконструкции Украины.

"Все эти длительные процессы будут продолжаться, главное, чтобы сейчас не было перебоев", — добавляет она.

Найджел Гулд-Дэвис, бывший посол Британии в Беларуси, согласен, что отставка премьер-министра не повлияет на позицию Лондона.

"Поддержка, которую Британия оказывает Украине, — не личная политика премьер-министра, а политика страны. В обеих крупных партиях, среди их политиков, в обществе и в частном секторе есть политический консенсус по этому вопросу", — сказал он в разговоре с Би-би-си.

"Украине нечего бояться в вопросе смены курса при другом премьере", — считает Гулд-Дэвис.

Он также не ожидает перебоев в поставках оружия — и подчеркивает, что министр обороны Бен Уоллес остается на своем рабочем месте.

Генерал сэр Ричард Бэрронс, бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Британии, сказал Би-би-си, что "драма в сердце правительства" не повлияет на внешний курс Лондона.

"И временный премьер-министр, кто бы он ни был, и все кандидаты будут сохранять нынешний курс, потому что Британия видит себя одним из главных западных защитников Украины", — сказал генерал.

Но он предупредил, что перед следующим британским премьер-министром встанет вызов, который встал бы и перед Джонсоном: как сохранить поток оружия и снаряжения в Украину на протяжении многих месяцев.

"Как Запад может обеспечить необходимый уровень поддержки Украины на протяжении необходимого времени", — перефразирует этот вызов сэр Ричард.

По его словам, этот вызов встанет перед всей Европой — война в Украине уже не новость для ее жителей, и на фоне растущей инфляции и роста цен на бензин и отопление помогать Украине остановить российское наступление и перейти в контратаку не становится проще.

По мнению генерала, у Запада нет выбора, потому что защита Украины является защитой его собственных интересов от России, но он ожидает ожесточенные споры вокруг этого вопроса.