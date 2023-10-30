Украинцы против проведения выборов, пока идет война

Таковы данные представительного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Социологи отмечают также, что 65% респондентов высказались против возможности дистанционного голосования на выборах в интернете. По их мнению, этот вариант несет с собой высокую вероятность фальсификаций.