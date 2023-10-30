Украинцы против проведения выборов, пока идет война

 
Радио Свобода
ФОТО: Scanpix

Большинство населения Украины (81%) считает, что общенациональные выборы в стране следует проводить уже по окончании войны с Россией. За проведение выборов в военное время выступает лишь 16% украинцев.

Таковы данные представительного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Социологи отмечают также, что 65% респондентов высказались против возможности дистанционного голосования на выборах в интернете. По их мнению, этот вариант несет с собой высокую вероятность фальсификаций.

Абсолютное большинство опрошенных – 88% – заявили, что не поддерживают идею ограничения некоторых гражданских прав на период послевоенного восстановления страны.

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Радио Свобода
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