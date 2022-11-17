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Петицию с таким обращением создали на официальном интернет-представительстве президента Украины
Украинцы предлагают обменять памятник Екатерине II на похищенного енота из Херсона
© Социальные сети

В ходе отступления российских войск на левый берег Днепра один из российских военных украл енота из Херсонского зоопарка. История оказалась резонансной и широко разошлась в СМИ. В том числе появилось множество мемов на эту тему.

Но судьба енота не оставила равнодушной многих украинцев, и его история получила продолжение в виде петиции о возвращении животного на Родину путем обмена на памятник Екатерине II в Одессе.

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