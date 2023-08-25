25 августа 2023 г. 15:19

Украинцы, похоже, прорвали первую линию обороны РФ на юге – СNN

 
Украинская правда
Ukrainos kariai
Ukrainos kariai
ФОТО: Reuters

Появляется все больше признаков того, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны на части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в направлении стратегически важного города Токмак.
Сейчас несколько российских военных блогеров рисуют мрачную картину на фронте для московских войск на некоторых участках юга, сообщает CNN.

В частности, сообщили, что ВСУ на юге наступают на Новопрокоповку (Генштаб ВСУ подтвердил это), а также начали параллельное наступление в районе Вербового на востоке - под сильным артиллерийским огнем в обоих направлениях.

Некоторые российские так называемые военкоры сообщают, что Украина использует авиацию для прикрытия наступающей пехоты и перебросила дополнительные боеприпасы в район Малой Токмачки.

Также, как утверждают некоторые из "военкоров", российским войскам необходимо удерживать свои позиции как минимум еще полтора месяца, чтобы попытаться достичь успеха на другом участке фронта и изменить ситуацию на поле боя.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли также заявил, что украинским войскам удалось пройти основную первую линию обороны, которую россияне готовили несколько месяцев. В то же время он назвал украинское наступление, которое длится уже 8 недель, "очень медленным".

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Украинская правда
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