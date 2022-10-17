Украинцы намекнули на выпуск нового беспилотника собственного производства

Соответствующее сообщение появилось на странице концерна в Facebook.

"Дальность — 1000 км, вес боевой части — 75 кг. Завершаем разработку. ... Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое "ничего" раз за разом проходит успешные испытания", – отметили в концерне и показали фото корпуса новой разработки.

В концерне показали фото, вероятно, корпуса нового БПЛА с узорами и гербом Украины.

Дроны от "Укроборонпром": что стоит знать



У концерна "Укроборонпром" уже есть опыт создания БПЛА. В частности, производятся ударный БПЛА "Фантом", разведывательный SPECTATOR. Ранее военные показывали результативный боевой тест-драйв последнего.

В августе стало известно, что "Укроборонпром" совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработали программу развития беспилотных систем для Сил безопасности и обороны нашего государства.

Программа предусматривает плодотворное партнерство с частными разработчиками БПЛА для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях.