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В государственном концерне "Укроборонпром" намекнули, что завершают разработку ударного беспилотника с дальностью до 1000 километров.
Украинцы намекнули на выпуск нового беспилотника собственного производства
© Фото: Укроборонпром

Соответствующее сообщение появилось на странице концерна в Facebook.

"Дальность — 1000 км, вес боевой части — 75 кг. Завершаем разработку. ... Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое "ничего" раз за разом проходит успешные испытания", – отметили в концерне и показали фото корпуса новой разработки.

В концерне показали фото, вероятно, корпуса нового БПЛА с узорами и гербом Украины.

Дроны от "Укроборонпром": что стоит знать

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У концерна "Укроборонпром" уже есть опыт создания БПЛА. В частности, производятся ударный БПЛА "Фантом", разведывательный SPECTATOR. Ранее военные показывали результативный боевой тест-драйв последнего.

В августе стало известно, что "Укроборонпром" совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработали программу развития беспилотных систем для Сил безопасности и обороны нашего государства.

Программа предусматривает плодотворное партнерство с частными разработчиками БПЛА для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях.

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УНИАН

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