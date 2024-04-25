Украинцы могут оставаться в ФРГ и с просроченным паспортом

Предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство в Германии не предусматривает непременное наличие у них действующего паспорта. Главное, чтобы у немецких властей была возможность установить личность человека хоть каким бы то ни было образом.

Об этом заявил в ответе на запрос DW представитель берлинского сената, то есть правительства Берлина, имеющего статус одной из 16 федеральных земель ФРГ. Все вопросы, касающиеся пребывания иностранцев в Германии, относятся к компетенции именно земельных властей.

Как получить немецкий проездной документ