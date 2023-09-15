Украина заявила об освобождении Андреевки около Бахмута. Чем важно это село

В ней утверждают, что за несколько дней боев за село фактически была уничтожена 72-я российская бригада: начальник бригадной разведки, три комбата и почти вся пехота вместе с офицерами и значительным количеством техники. "По состоянию на сейчас бои продолжаются, наши подразделения продолжают закрепляться на новых позициях. Поэтому о конкретных цифрах 200-х, 300-х противника [то есть погибших и раненых] и другие самые интересные детали операции — позже", — заявили в бригаде.

О подробностях освобождения Андреевки также сообщила и 3-я отдельная штурмовая бригада украинской армии, которая действует в этом районе. "З-я ОШБ освободила н. п. Андреевку. В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен", — сказано в заявлении бригады.

"Силы обороны в ходе наступательный действий имели частичный успех в районе Клещеевки. В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, нанося врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказано в утренней сводке украинского генштаба.

В тот момент пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады назвала заявления Минобороны об освобождении Андреевки преждевременными. "Заявление о взятии Андреевки является ложным и преждевременным. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки. Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач", — говорилось в заявлении штурмовой бригады, которая воюет на этом направлении.

"На Бахмутском направлении мы двигаемся вперед. На северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции. А на южном мы успешно продвигаемся. Основные бои продолжаются в районе Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки. И у нас там хорошие новости — Андреевка — наша", — сообщила Маляр в четверг. Однако через некоторое время она поменяла свое заявление на такое: "Андреевка — ситуация очень тяжелая и изменчивая, держим кулаки за наших".

Накануне об освобождении Андреевки заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр , которая является одним из основных представителей украинской власти, комментирующих ход войны. Однако позже она отозвала свое заявление.

В разговоре с Украинской службой Би-би-си собеседник в Генштабе ВСУ тогда посоветовал прислушиваться именно к словам 3-й бригады, а не к заявлению заместителя министра обороны. В тот момент данные об освобождении Андреевки он не подтвердил.

Однако потерю Андреевки тогда уже признавали некоторые российские военкоры и военные. "Клещеевка и Андреевка — всё. Это флаг Бахмута если что", — писал телеграм-канал "Тринадцатый". Об этом же сообщали и другие российские ресурсы.

Почему важна Андреевка

Андреевка — это один из ключевых населенных пунктов южнее Бахмута с точки зрения перерезания логистических путей российских военных (связь с Горловкой) и окружения города.

Тяжелые бои за село продолжались много месяцев, и еще в июле ВСУ сообщали, что приблизились к его освобождению. "Взятие и удержание населенного пункта Андреевка — наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута и ключ к успеху всего дальнейшего наступления", — заявляла 3-я бригада.