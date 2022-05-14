Украина заявила о начале затяжной войны и готовится вооружить миллион военных. Стоит ли ждать перемирия?

Резников разместил обращение к жителям Украины в своем "Фейсбуке". Он сказал, что после нападения в Москве рассчитывали на капитуляцию Украины в течение нескольких дней. Однако, по словам министра обороны, украинский народ сорвал эти планы, России было нанесено стратегическое поражение, а ее войска, понесшие огромные потери, потерпевшие поражение под Киевом и не достигшие никакой стратегической цели, вынуждены были изменить тактику.

"На этом фоне мы входим в новую — долговременную — фазу войны. Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, рассчитывать нашу силу так, чтобы враг, в конце концов, не выдержал", — подчеркнул министр обороны Украины.

В конце марта Россия заявила о выводе своих подразделений из северных областей Украины, в том числе из-под Киева. В Москве утверждали, что это делается в качестве "жеста доброй воли" для укрепления доверия между сторонами после переговоров в Стамбуле, однако западные эксперты и украинские власти говорят, что отступление стало результатом масштабного военного поражения, которое российские войска потерпели около столицы Украины.

Наступление в Донбассе

В апреле армия РФ заявила о начале второго этапа своей операции в Украине: она намеревалась захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей, то есть присоединить к самопровозглашенным "республикам" и те районы Донбасса, которые после активной фазы войны 2014-15 годов оставались под контролем Киева.

Однако после примерно трех недель "большого наступления в Донбассе" российские войска взяли лишь несколько не самых крупных населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях. Они также пока не смогли установить полный контроль над Мариуполем: хотя подавляющее большинство районов почти полностью разрушенного города занято армией РФ, она все еще пытается выбить украинских военных с металлургического комбината "Азовсталь".

Параллельно с этим украинская армия начала контрнаступление в Харьковской области, в результате которого российские войска в некоторых районах оказались отброшены к государственной границе Украины.

"Если подвести итоги, происходит стратегический перелом в пользу Украины. Этот процесс будет продолжаться некоторое время. В долгосрочной перспективе эти тенденции делают поражение России неминуемым", — считает Резников.

Главные надежды украинской армии связаны с привлечением на линию фронта новых сил. Их она надеется вооружить западной техникой, прибывающей в Украину все активнее после того, как на Западе поверили в военную силу Киева — и увидели ужасающие свидетельства военных преступлений, предположительно, совершенных российскими военными под Киевом, Сумами и Черниговом.

"Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет — точно не скажет никто. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами", — сказал Резников, напомнив, что полторы тысячи украинских военных сейчас учатся обращаться с новой западной техникой, чтобы потом вернуться в строй в качестве инструкторов.

Армия в миллион?

По словам Резникова, Украина намерена наращивать свой оборонный потенциал. "Это касается и закупок и производства необходимого. Мы ориентируемся на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом", — написал министр обороны Украины.

Если украинская армия активно продолжает формировать новые соединения и рассчитывает на пополнение запасов вооружений (по числу и мощи которых она пока значительно уступает России), то российские военные всеми силами пытаются привлечь на фронт новых военных. Судя по данным средств массовой информации, в том числе корреспондентов Би-би-си, сделать это российским властям совсем непросто.

Директор российских исследований института CNA в Арлингтоне Майкл Кофман написал в "Твиттере", что Россия пока не может справиться с пополнением основательно потрепанных соединений и не хочет предпринимать формальные меры, которые бы позволили решить эту проблему (такие как объявление войны Украине, мобилизация резервистов или отправка призывников на линию фронта).

"В настоящее время круг возможностей для России сужается. Чем больше они будут тянуть, тем больше будет страдать их способность поддерживать войну и тем хуже для них будут последующие варианты развития событий", — считает Кофман.

Военные эксперты — как западные, так и украинские не берутся давать точные прогнозы относительно того, сколько именно может продлиться "новая фаза войны", о которой говорит Резников. "К сожалению, я так думаю, что это будет не один месяц, а может быть и пять, и шесть — особенно активная фаза", — сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире украинского телевидения.

Можно ли заключить перемирие?

На первых этапах войны Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности провести личную встречу с Владимиром Путиным в интересах сохранения жизни своих сограждан. Однако теперь его риторика стала жестче.

В пятницу Зеленский сказал в интервью итальянскому телеканалу RAI1, что точкой отсчета для любых дискуссий двух лидеров должен стать полный вывод российских войск из Украины.

"Как президент я готов разговаривать с Путиным. Но только с ним. Без его посредников каких-либо. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов, — заявил президент Украины. — Убирайтесь с той территории, которую вы оккупируете с 24 февраля. Это первый ясный шаг к разговорам о чем бы то ни было".

Тем не менее, в течение последнего дня сразу два видных западных чиновника призвали Россию к прекращению огня.

Вначале канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с Путиным. В своем "Твиттере" он рассказал о нем так: "Три вещи из сегодняшнего длинного телефонного разговора с Путиным: в Украине должно быть прекращение огня как можно скорее. Утверждение, что там правят нацисты, неверно. Я также указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию".

В свою очередь на сайте Кремля сообщается, что Путин изложил своему собеседнику "логику и основные задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса" и пожаловался Шольцу на нарушения международного права и террористические методы, к которым, по его утверждению, прибегают "украинские боевики, исповедующие нацистскую идеологию". Он также посетовал на то, что российско-украинские переговоры "по сути заблокированы Киевом".

Кроме того, впервые за время войны министр обороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию в Украине со своим американским коллегой Ллойдом Остином. "Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность поддержания линий коммуникации", — говорится в заявлении Пентагона.

Впрочем, у многих возникает вопрос, насколько перемирие выгодно самой Украине — пока Россия продолжает удерживать значительную часть ее территории, в том числе почти всю Херсонскую область, а также районы Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Вот как в своем "Твиттере" разговор Шольца и Путина оценил российский оппозиционер и бывший чемпиона мира по шахматам Гарри Каспаров: "Разговоры Шольца о перемирии, когда Россия по-прежнему контролирует украинскую территорию, — это издевательство. Оно не остановит убийства, пытки и массовые похищения украинцев".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который недавно встречался с Путиным и Зеленским, прямо заявил на этой неделе, что шансов на перемирие между Украиной и Россией сейчас нет.

Ранее власти США, Великобритании и руководители Евросоюза неоднократно подчеркивали, что судьба войны между Украиной и Россией должна решиться на поле боя, и они сделают все возможное, чтобы Москва эту битву проиграла.