„Украина не заинтересована в захвате территории Курской области... Эти действия Украины абсолютно легитимны“, – заявил на пресс-конференции официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий.
По данным на понедельник, Украина контролировала не менее 800 квадратных километров (308 квадратных миль) территории Курской области. Этот вывод сделан на основе проведенного агентством France Presse анализа данных, предоставленных Институтом изучения войны (ISW).
Напомним, что в прошлый вторник Киев начал внезапное наступление на запад Курской области, захватив более двух десятков населенных пунктов.
ISW, некоммерческая исследовательская группа, базирующаяся в Вашингтоне, регулярно предоставляет тактическую информацию о вторжении России в Украину.
В видеозаписи, обнародованной в понедельник, командующий ВСУ Александр Сырский сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что украинские войска контролируют около 1000 квадратных километров российской территории и продолжают „наступательные операции“.
В обращении к стране Зеленский заявил, что трансграничное наступление – это лишь „вопрос безопасности“, „освобождение приграничья“, из которого российская армия наносила удары по Сумской области Украины.