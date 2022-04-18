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Киев ожидает, что на основе предоставленной им информации Европейская комиссия даст позитивную рекомендацию по вступлению Украины в ЕС, заявил замглавы Офиса президента Украины.
Украина заполнила анкету по вступлению страны в Евросоюз
© Reuters / Scanpix

Правительство Украины полностью заполнило анкету по вступлению страны в Евросоюз. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире украинского телевидения в воскресенье, 17 апреля. "Как и обещал президент главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), когда она посещала 9 апреля Украину, в течение недели украинская сторона заполнила опросник", - указал он.

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Жовква добавил, что после получения от Киева этого документа Европейская комиссия должна будет подготовить рекомендацию относительно выполнения Украиной критериев по вступлению в ЕС. "Ожидаем, что на основе той информации, которую мы подали, такая рекомендация будет позитивной, а далее мяч будет на стороне государств-членов ЕС", - отметил украинский дипломат.

По его словам, Киев ожидает предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС на заседании Европейского совета, которое состоится в июне.

ЕС рассматривает заявку Украины на членство

Владимир Зеленский подписал заявку на вступление его страны в Евросоюз 28 февраля, вскоре после российского вторжения в Украину. Анкету для оформления статуса страны-кандидата главе украинского государства передала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в апреле, во время своего визита в Киев.

Ранее, 7 марта, председатель Евросовета Шарль Мишель проинформировал, что послы стран ЕС поручили Еврокомиссии дать заключение по заявке Украины о вступлении в Евросоюз.

3 марта об оформлении заявок на вступление в ЕС сообщили также Грузия и Молдова.

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Deutsche Welle
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