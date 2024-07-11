Украина задержала грузовое судно, вывозившее зерно из Крыма

„В ноябре 2023 года судно USKO MFU под флагом Камеруна, в нарушение законодательства Украины и норм международного морского права, осуществило заход и выход из закрытого Украиной порта в Севастополе“, - сообщили в офисе украинского генпрокурора. В порту, по данным спецслужб, судно загрузило свыше трех тысяч тонн агропродукции, предназначенной для турецкой компании.

Капитан судна - гражданин Азербайджана - неоднократно скрывал свое местоположение, выключая GPS-трекер и внося „недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок“, заявили в СБУ. В конце мая 2024 года судно во второй раз зашло в порт Севастополя с выключенным GPS-трекером, где разгрузила груз из Турции. Выйдя из порта 2 июля, судно зашло в один из портов Молдовы. Во время прохода через акваторию порта Рени оно было задержано и на основании определения суда на него был наложен арест, рассказали в генеральной прокуратуре.