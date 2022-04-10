Украина ввела запрет на торговлю с Россией

Украина ввела торговое эмбарго против России и запретила импорт товаров из РФ на свою таможенную территорию. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил в Telegram представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельчук.

Ранее вице-премьер Украины Юлия Свириденко рассказала в телеэфире, что, по оценкам украинских властей, из-за инициированного Киевом прекращения торговых отношений с Россией, РФ будет ежегодно терять 6 млрд долларов.

Отчуждение имущества российских банков в Украине

В тот же день, 9 апреля, правительство Украины приняло решение о принудительном отчуждении имущества "Сбербанка России" и "Акционерного промышленного инвестиционного банка" на территории Украины.

"Мы приняли решение об изъятии корпоративных прав финансовых учреждений, которые полностью или частично принадлежат резидентам России, речь идет о "Сбербанке России", о "Акционерном промышленном инвестиционном банке". Украина взимает часть финансовых активов в виде прав, средств, которые есть на счетах, облигаций, депозитных сертификатов. Следующий шаг - решение СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины. - Ред.), но важный шаг правительство сделало уже сегодня", - цитирует Юлию Свириденко в этой связи агентство УНИАН.

Москва по-прежнему платит Украине за транзит газа

Между тем 22 марта глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко заявил агентству Bloomberg, что Украина будет продолжать транзит российского газа, пока это технически возможно.

Со своей стороны, журнал Forbes в Украине 31 марта напомнил, что "несмотря на войну, Россия продолжает продавать газ в Евросоюз на максимальном уровне - 109 млн кубометров в сутки". При этом ни одна сторона - ни Россия, ни Украина - не отказывается от продолжения поставок, хотя это возможно сделать по условиям контракта, сославшись на форс-мажор.

По данным"Нафтогаза", в 2022 году, в соответствии с контрактом предприятия с "Газпромом", Украина получит от России не менее 1,2 млрд долларов за транзит газа. До сих пор Москва ежемесячно оплачивает эти счета, несмотря на войну.

По данным Владимира Омельченко, директора энергетических программ центра Разумкова в Украине, доходы России от экспорта газа в ЕС через Украину составили в 2021 году около 11,5 - 12 млрд долларов.