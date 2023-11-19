Украина ввела санкции против причастных к депортации детей

В санкционный список организаций попали также российские "Росмолодежь", ФГБУ "Роспатриотцентр", Минстрой, "Молодая гвардия Единой России", а также несколько благотворительных и волонтерских организаций. Помимо прочего, санкции предусматривают полную блокировку активов, ограничение торговых операций, аннулирование или приостановку лицензий и предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.

Первый указ президента предусматривает введение санкций на 10 лет против восьми человек, среди которых целый ряд бывших высокопоставленных украинских чиновников: экс-премьер Николай Азаров, экс-депутат Олег Царев, экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, а также назначенные Россией "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов и "глава" так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник .

Согласно второму документу, ограничения сроком на пять лет вводятся против 100 физических и 37 юридических лиц. Помимо прочих, в списке значится детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова и ее организация "Квартал Луи". Санкции введены также в отношении благотворительного фонда Алексея Талая, провластного активиста из Беларуси. Львова-Белова и Талай, по информации украинских СМИ, имеют прямое отношение к депортации украинских детей во время войны России против Украины.

Согласно указам президента, министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других стран о применении санкций и "поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер". Кабмину, СБУ и Национальному банку Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг принятого решения.

Беларусь - надежный "помощник" РФ по депортациям

По информации уполномоченного Верховной рады Дмитрия Лубинца, удалось идентифицировать около 20 тысяч детей, которые за время войны были депортированы из Украины в Россию. В депортации украинских детей России "помогает" Беларусь. По поручению белорусского президента Лукашенко детей вывозят через РФ в Беларусь якобы на "оздоровление". Организацией их размещения в белорусских лагерях занимается фонд Алексея Талая. Кроме того, в незаконном вывозе украинских детей в Беларусь принимает участие Белорусское общество Красного Креста.