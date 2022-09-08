Украина ввела санкции против 606 представителей власти РФ

Штрафные меры наложены на 28 из 32 членов Совета безопасности РФ, 154 из 170 членов Совета Федерации и 424 из 450 депутатов Госдумы. Президент не сообщил, кто из представителей властной верхушки РФ не попал под санкции, а также не назвал детали, касающиеся принятых мер.
"Все они ответственны за эту войну, за террор против наших людей. Ни один из них не избежит ответственности. Это только вопрос времени", – сказал Зеленский. По его словам. Украина уже предприняла часть необходимых юридических, дипломатических и политических шагов для привлечения к ответственности руководства РФ, и намерена продолжить действовать в этом направлении.
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