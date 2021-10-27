Оперативное командование ВСУ "Восток" сообщило об одном погибшем и одном раненом украинском бойце в результате обстрела со стороны сепаратистов. Вероятно, применение БПЛА стало ответным ударом.

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР обвинили украинскую армию в попытке продвинуться за линию фронта.

Что произошло

Первым о ракетном ударе "Байрактора" сообщил украинский военный блогер Роман Доник.

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"Несколько дней вражеские пропагандисты утверждали, что ВСУ нарушили Минские договоренности и зашли на чужую территорию. Сегодня они с максимальной дистанции в 15 км обстреляли село Гранитное в Донецкой области, — написал он. — В ответ для сохранения жизни солдат и гражданского населения в воздух был поднят "Байрактар", который обнаружил вражескую батарею и уничтожил одно орудие. Расчеты других орудий скрылись".

Позже о первом применении "Байрактара" сообщили другие военные блогеры и волонтеры, а также военное радио "Армия FM".

Об этом событии написал и редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов, по словам которого применение БПЛА стало вынужденной ответной мерой, поскольку остановить обстрелы через дипломатические каналы не получилось.

"Байрактар": что это за беспилотник

Боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар" TБ2 турецкого производства предназначен для наблюдения за территорией противника с воздуха и оперативного выявления и подавления целей.

Для этого он оснащен управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Боевой дрон оснащен несколькими камерами с высоким разрешением, современным программным обеспечением и может без посадки находиться в воздухе более суток.

"Байрактар" стал самым известным беспилотником во время последнего обострения в Карабахе. Большинство видеозаписей ударов по целям в Карабахе, которые распространяли азербайджанские военные, эксперты приписывают именно ему.

TБ2 — настоящая "звезда" на рынке дронов. Турция применяла их в Сирии во время операции "Весенний щит" в феврале 2020 года, а до этого в Ливии, где этот беспилотник действовали против армии Хафтара.

Переговоры о закупке дронов у Турции Украина начала вести еще в 2018 году, а в 2019 году ВСУ провели собственные испытания беспилотника. Тогда же военные пришли к мнению, что "Байрактары" могли бы существенно усилить обороноспособность Украины.

Первый беспилотник был приобретен в июле 2021 года, а уже в августе БПЛА приняли участие в параде по случаю 30-летия независимости Украины.

Что говорят в ДНР и ЛНР

Российские СМИ и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляют об эскалации военных действий со стороны украинской армии.

В украинском пресс-центре Операции объединенных сил (ООС) эту информацию опровергли: "В социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что неподалеку от населенного пункта Гранитное. Командование Объединенных сил заявляет, что это ложная информация".

Тем временем в соцсетях распространяется видео движения танков недалеко от линии фронта со стороны ДНР. Подлинность видео не подтверждена.