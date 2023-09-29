Украина вошла в Совет управляющих МАГАТЭ

Украина была избрана в состав Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии вместе еще с 10 государствами, говорится в заявлении МАГАТЭ, опубликованном в четверг, 28 сентября.

"В состав Совета управляющих МАГАТЭ, состоящего из 35 членов, на период 2023-2024 гг. были избраны представители 11 стран. Вновь избранными членами Совета стали следующие государства: Алжир, Армения, Бангладеш, Буркина-Фасо, Эквадор, Индонезия, Республика Корея, Нидерланды, Парагвай, Испания и Украина", - сообщили в МАГАТЭ.

Совет управляющих - один из двух руководящих органов МАГАТЭ. Он занимается финансовыми вопросами, нормами безопасности, а также назначает гендиректора агентства.

Зеленский назвал избрание Украины возможностью влиять на решения

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя объявление МАГАТЭ, заявил, что это дает Украине "реальные возможности влиять на принятие решений, обязательных для всех членов МАГАТЭ и всего международного сообщества".