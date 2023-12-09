Украина ужесточила ограничения на использование русского

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 декабря, подписал законопроект о внесении изменений в законы, касающиеся прав национальных меньшинств, с учетом рекомендаций экспертов Совета Европы. Ранее в тот же день документ, ужесточающий ограничения на использование русского языка, одобрила Верховная рада.

Как сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале, этот законопроект предусматривает смягчение положений принятых ранее законов для нацменьшинств, "языки которых являются официальными языками Европейского Союза".

Использование языков нацменьшинств, являющихся языками ЕС, разрешается, в частности, в частных школах и университетах, классах нацменьшинств, медиа и предвыборной агитации. При этом обязательным является изучение украинского языка или дублирование информации на украинский.