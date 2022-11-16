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Украина выступает за совместное с партнерами расследование инцидента с падением ракеты в Польше и требует обеспечить украинским специалистам доступ к месту происшествия, заявил секретарь украинского СНБО Алексей Данилов.
Украина требует участия в расследовании падения ракеты в Польше
© Reuters / Scanpix

В частности, уточнил он, Киев просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям министерства обороны Украины и погранслужбы страны.

"Мы выступаем за совместное с партнерами дальнейшее максимально детальное изучение этого инцидента. Готовы передать партнерам имеющиеся у нас доказательства российского следа, - сказал Данилов. - Ожидаем также от партнеров информацию, на основании которой был сделан окончательный вывод о том, что речь идет о ракете украинской ПВО".

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Секретарь СНБО заверил в полной открытости Украины к расследованию и отметил, что "лишь Россия и ее ракетный террор виновны в произошедшем".

В СНБО напомнили, что Киев всегда настаивал на том, что "обезопасить регион Центральной Европы от российских ракет можно только путем развития действенного воздушного щита над территорией Украины".

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