Украина, США и НАТО заявили о десятках тысяч военных РФ близ Донбасса

Близ границы Украины и РФ по-прежнему находятся около 75 тысяч российских военнослужащий, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Мы видим только 3,5 тысячи военных, которые начали отведение и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым. Больше нигде мы пока что уменьшения не видим. Считаем, что уменьшение это медленное и потому вероятная угроза может быть", - заявил он в четверг, 6 мая, во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве.

В свою очередь Блинкен отметил, что РФ отвела некоторую часть войск, но значительное число российских военнослужащих по-прежнему остаются у границы с Украиной. При этом он указал на способность российской армии в короткое время начать агрессивные действия в отношении Украины и предупредил, что Соединенные Штаты наблюдают за действиями РФ.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что у границы с Украиной остаются десятки тысяч российских военных. РФ отвела лишь часть войск, заявил он на брифинге в Брюсселе и подчеркнул, что Североатлантический альянс по-прежнему внимательно следит за ситуацией.

Наращивание контингента РФ на границе с Украиной

Россия в начале весны перебросила в аннексированный Крым и к границе с Донбассом около 120 тысяч солдат и офицеров, вызвав в Украине и на Западе опасения, что Москва готовится к войне с Украиной. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что его страна будет еще энергичнее добиваться членства в НАТО. Минобороны РФ объяснил переброску войск реакцией на "угрожающие действия" Североатлантического альянса и необходимостью проверить боеготовность российской армии.

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации десятков тысяч военнослужащих, которые в последние недели были переброшены к границе с Донбассом и в аннексированный Крым. Одновременно Шойгу приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe". Между тем Украина и Запад призывают РФ к реальному отводу войск.