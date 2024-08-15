Украина создала первую военную комендатуру в Курской области

На территории части Курской области РФ , которая находится под контролем украинских войск, создана первая военная комендатура. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины ( ВСУ ) Александр Сырский во время доклада на Ставке Верховного главнокомандующего, видеофрагмент которого в четверг, 15 августа, президент Владимир Зеленский выложил в своем Telegram-канале. „На Курщине идем вперед. Создана военная комендатура, которая должна обеспечить правопорядок, а также все потребности местного населения“, - написал в свою очередь главком ВСУ у себя в Telegram. Начальником комендатуры назначен генерал-майор ВСУ Эдуард Москалёв.

По озвученным на Ставке данным Сырского, с начала контрнаступления украинские военные взяли под контроль 82 населенных пункта на площади 1150 кв. километров, продвинувшись на 35 км вглубь российской территории. „На территории Курской области завершено уничтожение противника в населенном пункте Суджа и трех других населенных пунктах“, - добавил он. Главком также доложил, что по состоянию на день 15 августа украинские войска на отдельных направлениях продвинулись от 500 до 1500 м, отбили несколько атак противника и продолжают наступательные действия.