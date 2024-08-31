Украина сообщила об уничтожении ночью 24 российских дронов

Россия в ночь на субботу, 31 августа, вновь нанесла по Украине удары с воздуха, выпустив ракеты и беспилотные летательные аппараты. По сообщению Воздушных сил ВСУ, украинские средства ПВО сбили 24 ударных дрона Shahed-131/136, кроме того, 25 российских БПЛА разбились сами. Два беспилотника полетели в направлении России, еще один - в Беларусь.