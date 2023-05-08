Сообщается, что в разных районах Киева в результате падения обломков есть разрушения. Пострадали пять человек. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Повреждены резервуар с дизельным топливом и, по предварительным данным, газовая труба высокого давления.

Также в ночь на 8 мая российские вооружённые силы атаковали Одесскую область ракетами Х-22, выпущенными с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3. Сообщается, что было проведено восемь пусков из района мыса Тарханкут в аннексированном Россией Крыму. По информации украинских военных, ракеты попали по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на побережье Чёрного моря.

4 мая Россия атаковала Киев и Одессу дронами-камикадзе. Тогда сообщалось, что ПВО украинской столицы сбили все беспилотники. В Одессе было уничтожено 12 из 15 дронов. Остальные ударили по общежитиям одного из учебных заведений города, в результате чего возник пожар. О пострадавших не сообщалось.

В середине сентября прошлого года вооружённые силы Украины впервые заявили, что сбили над Харьковской областью иранский беспилотник. По их данным, это был дальнобойный дрон-камикадзе "Шахед-136". Тогда же были опубликованы фото беспилотника с надписью на его оставшейся части "М214 Герань-2". С тех пор Украина регулярно сообщает о сбитых иранских дронах.

Тогда Иран и Россия поставки для российской армии беспилотников отрицали. В ноябре Тегеран признал поставки России дронов – "небольшое их количество ещё до начала войны в Украине". Разведка Минобороны Украины утверждает, что располагает данными, что винт как минимум одного дрона был изготовлен после начала российского вторжения.