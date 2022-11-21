Украина сохранит работы Бэнкси

Ранее на этой неделе художник подтвердил авторство работ, замеченных в Горенке, Ирпене, Бородянке и Киеве после его поездки в Украину.
На одной из стен разрушенного дома в Бородянке изображен маленький дзюдоист, проводящий бросок. Фотографию с этим рисунком в своем Твиттере опубликовало Министерство обороны Украины с подписью "Мы сильнее чем Давид, они слабее Голиафа".
We are stronger than David— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 12, 2022
They are weaker than Goliath.
Possibly by Banksy pic.twitter.com/dRGp2kftqy
Власти Бородянки эту и другие работы художника намерены внести в перечень объектов культурного наследия.
Граффити защитят оргстеклом, установят подсветку и информационные таблички, сообщили изданию "Украинские новости" в администрации села. Возможно, что позднее они будут перенесены в музей.
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