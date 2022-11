Украина сохранит работы Бэнкси

Ранее на этой неделе художник подтвердил авторство работ, замеченных в Горенке, Ирпене, Бородянке и Киеве после его поездки в Украину.

На одной из стен разрушенного дома в Бородянке изображен маленький дзюдоист, проводящий бросок. Фотографию с этим рисунком в своем Твиттере опубликовало Министерство обороны Украины с подписью "Мы сильнее чем Давид, они слабее Голиафа".

We are stronger than David

They are weaker than Goliath.

Possibly by Banksy pic.twitter.com/dRGp2kftqy