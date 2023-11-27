Украина: Россия пытается воспользоваться "напряжением" между Зеленским и Залужным.

 
ELTA
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Oleksijus Danilovas
Oleksijus Danilovas
ФОТО: Reuters / Scanpix

За последние два месяца Москва активировала сеть «спящих» шпионов в Украине, поскольку президент России Владимир Путин стремится дестабилизировать Украину и подорвать единство страны.

Об этом в интервью газете The Times заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов сказал, что цель российских агентов - вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения.

Алексей Данилов отметил, что Россия пытается воспользоваться "так называемым напряжением" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

Как ранее сообщалось, прокуратура Люблина передала дело о так называемой российской шпионской сети в суд, где будут судить 16 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

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