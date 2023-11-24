Украина: Россия несет большие потери под Авдеевкой

 
"Голос Америки"
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: Reuters / Scanpix

После нескольких недель бомбардировок Авдеевки Россия отправляет войска к разрушенному, но стратегически важному пункту на востоке Украины и несет огромные потери.

Об этом сообщили высокопоставленные украинские чиновники и военнослужащие.

"Поля просто усеяны трупами", – заявил агентству Франс Пресс заместитель командира батальона 47-й механизированной бригады по имени Александр.

"Они пытаются измотать наши позиции постоянными волнами атак", – сказал он.

Александр отказался назвать полное имя по соображениям безопасности.

Россия использовала аналогичную стратегию в отношении Бахмута, который она в конце концов захватила.

С середины октября Россия безуспешно пытается захватить этот небольшой город, заявила украинская сторона. Город расположен в 5 километрах от Донецка, подконтрольного России административного центра региона.

Поддерживаемые Россией сепаратисты захватили Авдеевку в 2014 году и недолго удерживали ее. Затем украинские военные вернули город и закрепились в нем.

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"Голос Америки"
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