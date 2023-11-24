Украина: Россия несет большие потери под Авдеевкой

Об этом сообщили высокопоставленные украинские чиновники и военнослужащие.
"Поля просто усеяны трупами", – заявил агентству Франс Пресс заместитель командира батальона 47-й механизированной бригады по имени Александр.
"Они пытаются измотать наши позиции постоянными волнами атак", – сказал он.
Александр отказался назвать полное имя по соображениям безопасности.
Россия использовала аналогичную стратегию в отношении Бахмута, который она в конце концов захватила.
С середины октября Россия безуспешно пытается захватить этот небольшой город, заявила украинская сторона. Город расположен в 5 километрах от Донецка, подконтрольного России административного центра региона.
Поддерживаемые Россией сепаратисты захватили Авдеевку в 2014 году и недолго удерживали ее. Затем украинские военные вернули город и закрепились в нем.