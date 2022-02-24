"Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России. И мы разорвали дипломатические отношения с Россией", - сказал Зеленский во время брифинга для прессы.

Таким решением обе стороны лишаются возможности двусторонней коммуникации в дипломатической плоскости.

Ранее в четверг пресс-атташе российской дипмиссии на Украине Денис Голенко сообщил, что все российские дипломаты покинули страну.

В МИД России заявили, что разрыв отношений - "не наш выбор".

"Разрыв дипотношений является логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей, начиная с кровавого переворота 2014 года, разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 2018 году и целого букета законов, направленных на дискриминацию прав и свобод русскоязычного населения Украины", - заявили в ведомстве в комментарии РИА Новости.

Об отзыве остающихся в России украинских дипломатов пока не сообщалось.

В генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге на вопрос корреспондента Би-би-си о разрыве дипломатических отношений ответили, что никаких комментариев не дают.

"Мы работаем в штатном режиме. Это горячая линия, которая действует для граждан Украины", - сказали в консульстве.

Украина и Россия отозвали своих послов из Москвы и Киева еще в 2014 году. До последнего времени представительства стран возглавляли временные поверенные. Несколько дней назад Украина отозвала своего временного поверенного в Киев для консультаций.

Главной причиной, почему до разрыва отношений до сих пор не доходило, Киев называл необходимость защитить сотни тысяч украинцев, постоянно пребывающих на территории России.

После разрыва отношений представлять интересы государств на территории друг друга будет третье государство, государство-патрон. К примеру, после того, как в 2008 году дипломатические отношения были разорваны между Россией и Грузией, эту функцию взяла на себя Швейцария.