Украина ратифицировала Римский статут МУС

„ Украина стала 125-м членом Международного уголовного суда. Это был долгий путь, полный вызовов, мифов и страхов. Ни один из них не был правдой. И сегодня мы наконец достигли результата“, - прокомментировал итоги голосования министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что Украина уже эффективно сотрудничает с МУС, чтобы привлечь к ответственности причастных к военным преступлениям РФ в Украине. „Теперь эта работа будет еще более эффективной“, - констатировал министр. Кулеба также назвал решение Рады важным шагом на пути страны к членству в Европейском Союзе: обязательство ратифицировать Римский статут было включено в соглашение об ассоциации Украины с ЕС в 2014 году.