По словам Венедиктовой, ежедневно прокуратура получает 200-300 сообщений о военных преступлениях, предположительно совершенных российскими военнослужащими.
Кроме того, Киев регулярно сообщает о незаконном вывозе граждан в Россию. По последним данным российских властей, за последние сутки из восточных областей Украины, эвакуировали 24 тысячи человек, из которых около четырех тысяч детей.
Эвакуация производилась из самопровозглашенных республик Донбасса и подконтрольных вооруженным силам России областей, где сейчас идут тяжелые бои.
Всего, по данным российских властей, с начала войны 24 февраля с востока Украины в Россию выехали 2 359 135 человек, включая 371 925 детей.
Беженцы, эвакуировавшиеся в Россию, рассазывают о "фильтрационных лагерях", которые обязаны проходить все взрослые люди.
- С начала российского вооруженного вторжения свои дома покинули около 13 миллионов украинцев. Из них пять миллионов выехали в близлежащие Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и другие государства Европы. Еще восемь миллионов переехали в более безопасные районы Украины.
- Лидером по приему украинских беженцев в Евросоюзе является Польша: там их почти два миллиона. За ней следуют Германия (780 тысяч), Чехия (более 366 тысяч), Турция (145 тысяч), затем — Румыния и Молдова (чуть менее 90 тысяч в каждой из стран).
- Россия не предоставляет точных данных о размещении беженцев, их легальном статусе и получаемой помощи.
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