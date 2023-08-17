Украина пытается получить приглашение на саммит G20 в Индии. Глава индийского МИД заявил, что Киев не позовут

Как передает агентство EFE, в среду министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар снова сообщил, что на этот саммит Украину не позовут. Он объяснил это тем, что «группа двадцати» занимается экономическими проблемами, а не разрешением военных конфликтов, которые должны рассматриваться на Совете Безопасности ООН.

По данным EFE, Джайшанкар заявил, что на саммит в Нью-Дели пригласили девять стран, не входящих в «Большую двадцатку»: Испанию, Бангладеш, Нигерию, Мавританию, Египет, Нидерланды, Оман, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты. Украины в числе приглашенных нет.

Россия является постоянным членом G20, поэтому участие ее делегации в саммите под вопрос не ставится.

В эфире украинского телевидения Точицкий сказал, что Украина работает над получением приглашения.