Украина пытается получить приглашение на саммит G20 в Индии. Глава индийского МИД заявил, что Киев не позовут

Как передает агентство EFE, в среду министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар снова сообщил, что на этот саммит Украину не позовут. Он объяснил это тем, что «группа двадцати» занимается экономическими проблемами, а не разрешением военных конфликтов, которые должны рассматриваться на Совете Безопасности ООН.
По данным EFE, Джайшанкар заявил, что на саммит в Нью-Дели пригласили девять стран, не входящих в «Большую двадцатку»: Испанию, Бангладеш, Нигерию, Мавританию, Египет, Нидерланды, Оман, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты. Украины в числе приглашенных нет.
Россия является постоянным членом G20, поэтому участие ее делегации в саммите под вопрос не ставится.
В эфире украинского телевидения Точицкий сказал, что Украина работает над получением приглашения.
«Мы считаем, что действия Российской Федерации по прекращению „зернового соглашения“, — это большой вызов для экономик не только стран Африки и Азии, но и для мировых экономик, — цитирует его украинское издание „Европейская правда“. — Так что мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных — и с Индией, и с другими партнерами, которые присутствуют среди стран-участниц этого саммита».
По данным агентства Bloomberg, война в Украине будет в числе вопросов, вынесенных на обсуждение во время саммита «Большой двадцатки».
В G20 входят 19 самых богатых стран мира и Европейский союз. На долю этих государств приходится 85% мировой экономики и две трети населения планеты.
В 2022 году Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в саммите «двадцатки», который проходил на Бали. Тогда украинский президент обратился к его участникам по видеосвязи и рассказал о своей «Формуле мира», плане урегулирования войны, предполагающем полное освобождение всех оккупированных Россией украинских территорий.