17 августа 2023 г. 11:09

Украина пытается получить приглашение на саммит G20 в Индии. Глава индийского МИД заявил, что Киев не позовут

 
bbcrussian.com
ФОТО: Vida Press

Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий заявил, что Киев добивается получения приглашения на саммит "Большой двадцатки", который состоится в Индии 9–10 сентября этого года.

Как передает агентство EFE, в среду министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар снова сообщил, что на этот саммит Украину не позовут. Он объяснил это тем, что «группа двадцати» занимается экономическими проблемами, а не разрешением военных конфликтов, которые должны рассматриваться на Совете Безопасности ООН.

По данным EFE, Джайшанкар заявил, что на саммит в Нью-Дели пригласили девять стран, не входящих в «Большую двадцатку»: Испанию, Бангладеш, Нигерию, Мавританию, Египет, Нидерланды, Оман, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты. Украины в числе приглашенных нет.

Россия является постоянным членом G20, поэтому участие ее делегации в саммите под вопрос не ставится.

В эфире украинского телевидения Точицкий сказал, что Украина работает над получением приглашения.

«Мы считаем, что действия Российской Федерации по прекращению „зернового соглашения“, — это большой вызов для экономик не только стран Африки и Азии, но и для мировых экономик, — цитирует его украинское издание „Европейская правда“. — Так что мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных — и с Индией, и с другими партнерами, которые присутствуют среди стран-участниц этого саммита».

По данным агентства Bloomberg, война в Украине будет в числе вопросов, вынесенных на обсуждение во время саммита «Большой двадцатки».

В G20 входят 19 самых богатых стран мира и Европейский союз. На долю этих государств приходится 85% мировой экономики и две трети населения планеты.

В 2022 году Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в саммите «двадцатки», который проходил на Бали. Тогда украинский президент обратился к его участникам по видеосвязи и рассказал о своей «Формуле мира», плане урегулирования войны, предполагающем полное освобождение всех оккупированных Россией украинских территорий.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
bbcrussian.com
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии