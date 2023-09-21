Украина прорвала российскую морскую блокаду. Первое судно с зерном уже в Босфоре

Попытки Кремля уничтожить украинский зерновой экспорт, лишить Украину доходов и избавиться от главного конкурента на зерновом рынке чреваты эскалацией в Черноморском регионе и перебоями с поставками уже российского зерна, что неизбежно приведет к скачку мировых цен на продовольствие, предупреждают эксперты.

Украина — второй крупнейший экспортер зерна в регионе. А крупнейший — Россия, и она второй год подряд собирает рекордный урожай пшеницы.

Новый морской коридор для главного экспортного товара Украины не сравним с прежним ни объемами, ни безопасностью. Однако для переживающей российскую агрессию Украины жизненно важно каждое ушедшее в Черное море судно с кукурузой или пшеницей. Ей нужно продавать урожай, а маршрутов для экспорта с каждым днем становится все меньше из-за российской агрессии и недовольства приграничных стран ЕС притоком дешевого украинского зерна.

Турецкий балкер под флагом Палау Resilient Africa во вторник вышел из порта «Черноморск» с небольшой пробной партией пшеницы — три тысячи тонн. В четверг он подошел к Босфору. Следом должно отправиться второе судно, Aroyat, уже с более крупной партией — почти 20 тысяч тонн.

« Москва наверняка попытается сорвать поставки по этому коридору, чтобы показать свою силу в Черном море», — полагают они.

«Для Киева политически важно доказать, что он способен вывозить зерно морем из одесских терминалов даже без зерновой сделки и без участия России», — отмечает российская аграрная аналитическая компания Совэкон.

Зерна на них не было, да и шли они из Одессы, а не наоборот, а российская армия угрожала только тем, кто идет в Украину.

В итоге Украина согласовала с Турцией альтернативный маршрут вдоль побережья, и в конце августа по нему из украинских портов выбрались пять сухогрузов, заблокированных там с момента российского вторжения в феврале прошлого года.

После выхода из зерновой сделки Россия объявила все идущие в украинские порты суда военными целями, что вкупе с минной опасностью закрыло черноморский маршрут украинского экспорта для большинства морских перевозчиков. В начале сентября турецкий руководитель Реджеп Эрдоган пытался убедить Владимира Путина восстановить безопасный коридор из Одессы в Стамбул, однако Путин предсказуемо отказался.

Военный аналитик Филлипс О’Брайен считает, что выход двух балкеров из Одессы будет иметь далеко идущие последствия.

«Вскоре мы узнаем, смогла ли Украина пробить российскую зерновую блокаду», — написал он перед тем, как второе судно отправилось в Турцию по новому коридору.

«Очень важный момент в войне на море. А с учетом того, что у Украины нет боевых кораблей, это еще и важный момент в военно-морской истории», — отмечает О’Брайен, профессор Университета Сент-Эндрюс в Шотландии.

Конфликт в Черном море может обостриться в любой момент. Причем с обеих сторон, предупреждает ведущий эксперт Совэкона Андрей Сизов.



Что может пойти не так



«После бомбардировок терминалов в Одесской области Россия начала атаковать беспилотниками порты на Дунае. Интенсивность этих атак постоянно растет. Пока что трафик судов с зерном из украинских портов заметно не снизился, хотя стоимость фрахта растет», — написал Сизов в статье для американского аналитического центра Карнеги.