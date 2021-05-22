aA
Указ Владимира Зеленского ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях в отношении физических и юрлиц, в том числе ряда российских телеканалов и информационных агентств.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

Указом Владимира Зеленского введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, продлевающее режим санкций против физических и юридических лиц, в том числе против ряда российских телеканалов и IT-компаний. Текст указа и два соответствующих списка опубликованы в пятницу, 21 мая, на сайте президента Украины.

Как следует из прилагаемого списка физлиц, бессрочные санкции распространяются на Сергея Аксенова, совмещающего посты главы республики и главы правительства аннексированного Россией Крыма, руководителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Всего в списке 674 физлица.

Кроме того, в санкционном списке 138 юрлиц, среди них российские телеканалы НТВ, Первый канал, "Звезда", Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), ТНТ, информационное агентство "Россия сегодня", газета "Московский комсомолец", а также ряд СМИ, расположенных и работающих на территории аннексированного Крыма. Санкции против них продлены на три года.

На три года продлеваются санкции против таких российских IT-компаний, как "Яндекс", "Лаборатория Касперского", "Киви" и другие.

Украинские санкции за аннексию Крыма

В сентябре 2015 года Украина ввела санкции в отношении ряда физических и юридических лиц (в основном из России) в ответ на российскую аннексию украинского полуострова Крым и вмешательство Москвы в события на востоке Украины, где пророссийские сепаратисты установили контроль над рядом районов Донецкой и Луганской областей.

В 2018 году президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций в отношении российских граждан и компаний. Впоследствии санкции продлевались в 2019 и 2020 годах.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Профессор: сейчас самое время снимать ограничения в Литве (94)

"Сейчас самое время для снятия ограничений , поскольку...

Tarp Izraelio policijos ir palestiniečių kilo naujų susirėmimų Al Aksos komplekse Izraelyje tęsiasi susirėmimai tarp kariuomenės ir palestiniečių Izraelis „Gazos Ruože sugriovė pastatą Jala Tower“ Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu Konfliktui intensyvėjant, Izraelis bombarduoja Gazos Ruožą

"Сектор Газа находится в заложниках у террористов": Эксперт по Ближнему Востоку – об арабо-израильском конфликте Интервью Delfi (19)

Текущее обострение арабо-израильского конфликта –...

Представитель министерства: в 2022-2023 гг пенсии вырастут на 7% (1)

Темпы роста экономики Литвы не снижаются, поэтому в...

Вилла литовского миллионера в Турции: блеск золота и роскошь на берегу моря (91)

Новая тенденция 2021 года. После печальной зимней...

В Вильнюсе с понедельника в двух центрах можно тестироваться на "паспорт возможностей" (7)

С 25 мая 2021 года в Литве действует "паспорт...