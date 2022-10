Кулеба сообщил в Twitter, что официально попросил об этом главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси — и тот согласился. В самом агентстве пока это не комментировали.

In my call with @RafaelMGrossi I officially invited IAEA to urgently send experts to peaceful facilities in Ukraine which Russia deceitfully claims to be developing a dirty bomb. He agreed. Unlike Russia, Ukraine has always been and remains transparent. We have nothing to hide.