Кулеба сообщил в Twitter, что официально попросил об этом главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси — и тот согласился. В самом агентстве пока это не комментировали.

In my call with @RafaelMGrossi I officially invited IAEA to urgently send experts to peaceful facilities in Ukraine which Russia deceitfully claims to be developing a dirty bomb. He agreed. Unlike Russia, Ukraine has always been and remains transparent. We have nothing to hide. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 24, 2022

"В отличие от России, Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать", — добавил Дмитрий Кулеба.

Украинский министр не уточнил названия объектов, на которые прибудут эксперты МАГАТЭ. Ранее о том, что Украина якобы готовится взорвать "грязную бомбу", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, при этом он не уточнял, где разрабатывают такое взрывное устройство. Шойгу не привел никаких доказательств своих слов.

Российское государственное агентство РИА Новости заявило, что, по данным "заслуживающих доверия источников", задачу изготовить "грязную бомбу" поставили Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Институту ядерных исследований в Киеве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал 24 октября журналистам, что угроза применения "грязной бомбы" "налицо". Так он ответил на заявление США, Великобритании и Франции, которые не поверили словам Шойгу, пишет "Интерфакс". "Дело в том, что их недоверие к информации, которая была передана российской стороной не означает, что перестает существовать угроза применения такой "грязной бомбы", — сказал Песков.