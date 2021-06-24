aA
Певца Филиппа Киркорова включили в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Это произошло по запросу СБУ. Теперь по украинскому ТВ не будут показывать передачи с его участием.
Filipas Kirkorovas
Filipas Kirkorovas
© Scanpix

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров внесен в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Об этом сообщается на сайте украинского министерства культуры и информационной политики в среду, 23 июня.

Киркорова включили в перечень по запросу Службы безопасности Украины (СБУ), отмечается в сообщении. Соответствующее письмо СБУ направила в министерство 11 июня. Причины такого решения не уточняются. Певец стал 201-м человеком, включенным в перечень. В апреле 2021 года в черном списке оказался, в частности, рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн.

Внесение человека в черный список означает запрет на показ телепрограмм с его участием, отмечает онлайн-издание "Украинская правда".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Суд отклонил жалобу Киркорова - запрет на въезд в Литву остается в силе (40)

14 июня Административный суд Вильнюсского округа...

“Какой неприятный тип!”: Киркоров ужаснул иностранцев своим поведением на "Евровидении" (13)

Филипп Киркоров поразил своим ужасным поведением на...

"Нет никаких принципов": замаскированный Киркоров узнал мнение россиян о себе (10)

Филипп Киркоров устроил соревнование с тиктокером...

TOP новостей

Коронавирус в Литве: 61 новый случай, скончались 3 человека (14)

За минувшие сутки в стране был выявлен 61 новый случай...

Koronaviruso profilaktinis testavimas

Йонас Милюковас. Эпидемия. Раунд "дельта" (14)

Индийский штамм коронавируса, иначе именуемый...

Депутат: думаю, что в такую погоду пора забыть о масках (35)

Правительство Литвы во вторник приняло послабления...

Угроза с севера. Украинско-белорусские отношения на "глубокой заморозке" (41)

В Киев пришла жара, карантинные ограничения ослаблены,...

Минимальную зарплату в Литве со следующего года предлагают повысить до 703 евро (144)

Соцмин предлагает правительству с начала 2022 года...