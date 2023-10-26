Украина приостановила действие морского зернового коридора

Ранее поступала информация о том, что в районе созданного Украиной зернового коридора в Черном море усилилась активность российской авиации, которая сбросила по меньшей мере 4 взрывных устройства.
В Одессе и других портах, находящихся под контролем Украины, находится несколько судов с грузом зерна, предназначенного на вывоз. Как долго они будут там оставаться, пока не ясно: формально прекращение действия коридора рассчитано лишь на сегодняшний день, но фактически эта ситуация сохраняется уже несколько дней и может быть продолжена.
В августе Украина начала регистрацию торговых судов для участия в работе зернового коридора – несмотря на опасность враждебных действий со стороны российского флота или авиации. Коридор действует под защитой ВМС Украины. В середине июля Россия вышла из зернового соглашения, которое было заключено при посредничестве ООН и Турции и давало возможность экспорта украинского зерна по морю из портов, которые Россия блокировала в начале полномасштабного вторжения в Украину.