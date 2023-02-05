Украина приняла на вооружение цифровую систему управления боем Delta: зачем она нужна

Систему Delta еще в октябре представили на закрытом мероприятии НАТО Tide Sprint. На сайте Delta.mil.gov.ua говорится, что разработкой и поддержкой занимается Центр инноваций и развития оборонных технологий минобороны Украины.

Однако газета New York Times в ноябре сообщала, что систему разрабатывали при сотрудничестве с НАТО, и что война в Украине стала полигоном для ее испытания и отладки.

Вход в систему находится в интернете по адресу Delta.mil.gov.ua, сообщается в пресс-релизе.

В описании структуры Delta говорится, что она состоит из трех главных компонентов:

- Delta monitor - инструмент сбора, обработки и отображения информации о силах противника, координации сил обороны, а также обеспечения ситуативной осведомленности по стандартам НАТО.

- Element - защищенный мессенджер для взаимодействия и координации действий подразделений.

- Delta tube - защищенный канал передачи видео.

Там же говорится, что в систему интегрированы поставщики спутниковых снимков, информации радаров, детекторов, GPS-трекеров, средств поражения, а также пользователей соцсетей.

Система обладает защитой от взлома. Как говорится на сайте минобороны Украины, правительство разрешило разместить Delta в облаке за пределами страны, чтобы защитить ее от ракетных ударов и кибернетических атак.

Что это за система?



Общий принцип действия подобных систем описать несложно - представьте себе тактическую компьютерную игру, в которой игрок видит поле боя, и мышкой отдает приказы войскам, которые немедленно их исполняют - танковые части вступают в бой, ракеты летят к цели, резервы подтягиваются в нужное время к нужной точке.

Разумеется, интерфейс таких систем выглядит иначе, но общая идея именно в этом: все видеть, все знать, быстро реагировать.

Эта концепция в США получила название С4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance - командование, контроль, связь, компьютеры, наблюдение и разведка).

Цифровые системы управления войсками, которые созданы в рамках этой концепции, призваны обеспечить командованию ситуационную осведомленность - то есть полное понимание в режиме реального времени того, где находятся свои войска и войска противника.

Они также могут помочь выбрать наиболее точное решение боевой задачи и передать его нужному подразделению.

Подобная система дает армии один из главных факторов успеха - время, которое необходимо для принятия решения командиром и передачи приказа на поле боя.

Применить такой принцип в построении системы управления боем в Украине оказалось возможным после того, как компания SpaceX Илона Маска передала в Украину сотни терминалов для спутникового интернета Starlink.

Эти терминалы через спутник связываются с наземными станциями, подключенными к интернету.

Ранее в Украине были разработаны локальные цифровые системы управления артиллерийским огнем "Крапива" и GIS Arta, которые используют с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

Это геоинформационные системы, подобные электронным онлайн-картам с привязанной к определенным местам информацией.

Они собирают такую информацию из многих источников, включая дроны, данные от наземных отрядов, радаров и так далее, затем обрабатывают ее и выдают целеуказание артиллерийским батареям, выбирая для поражения те цели, которые расположены наиболее для этого удобно.

Судя по описаниям Delta, это на порядок более сложная система, которая включает в себя не только артиллерию, но и остальные средства ведения боевых действий.

Она также собирает информацию из множества источников, среди которых могут быть не только боевые группы, бронетехника, дроны, самолеты-разведчики, спутники, но даже проверенные гражданские лица.

В такой системе очень важно иметь надежные и защищенные каналы связи, поэтому в поставках западной военной технике цифровая связь занимает очень важное место - в концепции C4ISR одна из четырех "С", это "communications", то есть "связь".

В открытых источниках информации о применении Delta в украинской армии мало - неизвестно, насколько она распространена, каковы итоги ее испытаний (очевидно, что между первыми сообщениями о ее существовании и принятием на вооружение она проходила войсковые испытания), какова ее эффективность, слабые стороны и многое другое.

Собственно, известно только, что она есть.

Правда, по данным New York Times, украинские войска использовали Delta во время наступательной операции под Херсоном, итогом которой стало отступление российских войск на другой берег Днепра.

Однако подробностей этого применения не приводится.

Цифровое управление в российской армии



Подобные системы разрабатывались и разрабатываются во многих странах, причем в Советском Союзе их пытались внедрить в войска еще в 1980-х годах.

Комплекс тактического звена управления автоматизированной системы управления войсками "Маневр" был принят на вооружение приказом министра обороны СССР в 1983 году, правда, как пишет российский военный эксперт Виктор Мураховский, безуспешно.

В 2000 году в России началась разработка системы "Созвездие", которую под названием "Созвездие-М2" приняли на вооружение в 2015 году. Это была довольно дорогостоящая разработка, о ее готовности писала российская пресса.

Еще одна российская система - "Акация М". "До конца 2019 года "Акации" появятся в каждой общевойсковой армии. На их закупку Минобороны уже выделило более 21 млрд рублей", - писала в июле 2018 года газета "Известия".

Однако об эффективности и распространении таких систем из разных источников поступает разная информация.

"Как АСУВ работают на практике, все убедились не только во время боевых действий в Сирии, но и во время учений "Восток-2018" и "Центр-2019". Слаженная работа наших армейских подразделений на учениях и во время боевых действий - именно их заслуга", - писал в 2020 году еженедельник "Звезда".

Однако Алексей Рогозин - сын бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сам занимавший большой пост в ОАК, а теперь консультирующий компанию-разработчика систем управления беспилотниками, написал в ноябре в своем телеграм-канале, что российские системы в войсках фактически не работают: "Штабным военным тоже известны АСУВ [автоматизированные системы управления войсками] - например, "Акация-М", "Созвездие-М2", "Андромеда-Д" [аналогичная система для ВДВ]. Вопрос лишь в том, что пользовательских терминалов на местах почти нет, а личный состав работе с этими устройствами не обучен".

О проблемах с цифровой связью в российских войсках часто пишет пользователь "Телеграма" с ником Бойцовый кот Мурз - военнослужащий одной из частей самопровозглашенной ДНР, который занимается средствами связи: "Все эти "Единые Системы Управления Тактического Звена", то самое ЕСУ ТЗ "Созвездия", и другие "не имеющие аналогов программные комплексы" могут у нас в стране прекрасно разрабатываться десятилетиями в полном отрыве от своего главного компонента - полноценных военных радиокомплексов, по радиоканалу станций которых будет передаваться информация этих систем".

"То, что красиво стреляет на учениях и полигонах не доехало до войск в бою", - пишет о "Созвездии М2" пророссийских телеграмм-канал "Старше Эдды".

Би-би-си не может независимо подтвердить или опровергнуть подобную информацию, появляющуюся в "телеграм-каналах".