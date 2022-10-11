"Украинская электроэнергия, которую мы экспортировали после синхронизации в ЕС, а также в Молдову, помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы", — сообщил он в "Фейсбуке".
"Даже после того, как была остановлена Запорожская атомная электростанция, более 7 месяцев находящаяся в российской оккупации, Украина выполняла свои обязательства перед европейскими партнерами по экспорту электроэнергии", — напомнил чиновник.
"Но сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловые генераторы и электрические подстанции, заставляют Украину с 11 октября 2022 пойти на прекращение экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы", — сообщил министр энергетики Украины.
По данным "Укрэнерго", с конца июня по середину сентября прибыль Украины от экспорта электроэнергии составила более 4 млрд гривен (около 109 млн долларов).
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